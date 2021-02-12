Предполагаемых членов банды лжегазовиков арестовали в Санкт-Петербурге

Суд арестовал предполагаемых членов банды лжегазовиков, похитивших полмиллиона рублей у петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Колпинский районный суд определил меру пресечения четверым предполагаемым членам банды лжегазовиков, которые обманули жителей Санкт-Петербурга на полмиллиона рублей. Трем мужчинам достался домашний арест, а самому активному – путевка в СИЗО. По версии следствия, мошенники обманули минимум 26 доверчивых горожан, а также планировали «надуть» еще трех человек, но их всех задержали.

- Как считают следователи, в период с марта по октябрь 2020 года фигуранты и иные установленные и неустановленные лица в различных районах Петербурга, в составе организованной группы, похищали денежные средства граждан. Делали они это под видом продажи и установки газового и электрооборудования, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с крупным штрафом.