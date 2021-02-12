Глава ЗакСобрания наградил силовиков, охранявших порядок в Петербурге во время незаконных акций протеста

В Петербурге наградили силовиков, участвовавших в обороне города во время незаконных акций протеста. Фото: assembly.spb.ru

Глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров под аккомпанемент оркестра наградил силовиков, которые охраняли общественный порядок в городе во время трех несанкционированных акциях протеста. Напомним, после «массовых гуляний» в Северной столице возбудили около 1,2 тысячи административных дел. Большинству нарушителей дали крупные штрафы.

Среди наград сотрудникам МВД были и часы. Фото: assembly.spb.ru

- Бойцов и офицеров специального полка полиции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области наградили почетными грамотами и благодарственными письмами за личный вклад в охрану общественного порядка и общественной безопасности на территории города, - передает пресс-служба ЗакСа Петербурга.

Добавим, что ранее городские суды рассказали о самых интересных и местами забавных оправданиях задержанных на незаконных акциях протеста.