Количество больных коронавирусом выросло на 17% за неделю в Санкт-Петербурге

Число больных коронавирусом внезапно пошло вверх за неделю в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число больных коронавирусом увеличилось за неделю в Санкт-Петербурге – на 17,40%. 5 февраля таковых было 1868 человек, а 12 февраля уже 2193. При этом количество госпитализаций зараженных инфекцией и с внебольничной пневмонией снизилось, на 8%. В Межведомственном координационном совете по борьбе с коронавирусом в городе все равно отмечают хорошее развитие эпидситуации.

- Сохраняется общий тренд на стихание эпидемического процесса. Однако жителям Санкт-Петербурга по-прежнему следует соблюдать основные меры безопасности. Наиболее эффективна массовая вакцинация против COVID-19, - констатируется в свежем отчете экспертного совета.

Добавим, что в Северной столице сократилось число коек в стационарах, поскольку некоторые больницы вновь возвращаются к плановому приему пациентов. А прививочная кампания набирает ход – вакцинировались уже 144 493 человека.