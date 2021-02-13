Погода в Санкт-Петербурге: 13 февраля 2021 года обещает небольшой снег и морозец

«Комсомолка» рассказывает про погоду в Санкт-Петербурге на субботу, 13 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 13 февраля 2021 года. Сюрпризов быть не должно. В городе по-прежнему останется морозец, но уже не такой суровый, как пару дней назад. Местами на небе будут прояснения. Кроме этого синоптики обещают местами слабый снег. Автолюбителей и пешеходов предупреждают насчет гололедицы.

- Ночью 13 февраля 2021 года будет переменный слабый ветер, а днем – северо-восточный, северный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит от -17 до -19 градусов по Цельсию, а в пригородах местами до -21 градуса. Днем потеплеет от -9 до -11 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Добавим, что с пятницы, 12 февраля в Северной столице сняли несколько важных ограничений по коронавирусу.