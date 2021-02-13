Тепло вернулось в десятки домов в центре Санкт-Петербурга после ликвидации аварии

Отопление вернулось в дома Адмиралтейского района. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отопление вернулось в квартиры десятков домов в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Напомним, на улице Декабристов вечером пятницы прорвало трубу. Батареи сотни людей оказались холодными. Чиновники и спецслужбы даже организовали выездной штаб, чтобы следить за развитием ситуации и не дать горожанам замерзнуть в февральские морозы.

Ремонт закончился, как и предполагалось ранее, только 13 февраля. Однако рабочим удалось завершить работы все же с небольшим опережением срока – поздней ночью, а не утром.

- В 03:00 13 февраля 2021 года с опережением нормативного срока завершены ремонтные работы по адресу улица Декабристов, 28, лит. Б. Специалистам пришлось заменить около 2 метров ненадежного трубопровода. В данный момент вся система отопления переведена в штатный режим, - отчитались в пресс-службе «Теплосетей Санкт-Петербурга».