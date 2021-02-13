23 тысячи жителей Санкт-Петербурга проверились на коронавирус за сутки

23 021 житель Санкт-Петербурга сдал тест на коронавирус за минувший день. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

23 021 человек сдал тест на коронавирус за сутки накануне в Санкт-Петербурге. При этом в справочную службы 122 по вопросам, связанным с инфекцией, обратились 4559 горожан. О новых данных противодействия коронавирусу рассказали в пресс-службе Смольного.

- С 5 октября 2020 года на портале #мывместе зарегистрировались уже 1345 петербургских волонтеров. Из них прошли обучение и аккредитацию 1134 человека. Добровольцы успели выполнить 5180 заявок по просьбе нуждающихся. Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11, - рассказывают в Смольном.

Кроме того, с октября гуманитарную помощь получили 167 516 жителей Северной столицы. Это пожилые, одинокие или малообеспеченные люди.

Отметим, что за неделю в Санкт-Петербурге выросло число больных коронавирусом – на 17%. Однако количество госпитализаций, наоборот, уменьшилось.