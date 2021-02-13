Полиция задержала одного из хулиганов, разгромивших автобус на Чкаловском проспекте

Полиция поймала буйного юнца, повредившего автобус в Санкт-Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские задержали одного из четверых хулиганов, которые устроили дебош в автобусе на Чкаловском проспекте в Петербурге, а потом и вовсе повредили транспорт. Напомним, вечером 10 февраля веселая компания распивала спиртные напитки, мешала спокойно ехать другим пассажирам, а затем повздорила с водителем. При этом они изъяснялись почти что исключительно матом и отказались платить за проезд при выходе.

Главного буйного пассажира оперативно нашли. Им оказался 18-летний Матвей, проживающий в Адмиралтейском районе. Ранее его уже судили за разбой и незаконный оборот наркотиков, как рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Повздорил с водителем. Мы с моими знакомыми пытались выйти на ходу. Вышел, стеклоочиститель отогнул, ударил кулаком по стеклу. А кто-то из моих знакомых доломал стеклоочиститель. В содеянном раскаиваюсь, - пробубнил «герой» в участке полиции.

Тем временем сотрудники МВД разыскивают остальных хулиганов.