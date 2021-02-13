1130 человек заболели коронавирусом и 52 умерли от инфекции за сутки в Петербурге

Больше тысячи человек заболели коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 1130 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге. Оперштаб по борьбе с инфекцией опубликовал новые данные на субботу, 13 февраля 2021 года. К сожалению, который день не обходится без летальных исходов – зафиксированы 52 смерти от COVID-19. Количество выздоровевших тоже стабильно высокое – 2678 за сутки.

- В России выявили 14 861 новый случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 502 летальных исхода. За день в России полностью выздоровели 18 765 человек, - гласят свежие данные Оперативного штаба.

Добавим, что темпы развития эпидситуации в Северной столице оцениваются как положительные. «Комсомолка» собрала все последние и самые актуальные новости по коронавирусу в отдельном большом материале по ссылке.