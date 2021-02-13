Спасатели освободили едва живую чайку, примерзшую ко льду Невы

Спасатели помогли чайке, на три дня застрявшей во льду Невы. Фото: /vk.com/koshkispas

Спасательная служба 01 вместе с отрядом «Кошкиспас» освободила несчастную чайку, примерзшую ко льду Невы. Птица просидела в плену почти трое суток. О состоянии чайки обеспокоилась девушка, которая ежедневно бегает на Свердловской набережной. Она и сообщила волонтерам отряда «Кошкиспас» о беде. Те прибыли на место, но не смогли спуститься на лед своими силами – крепиться негде. Было решено звонить в 01. И там не отказали!

- Через некоторое время судно на воздушной подушке уже прорывалось через торосы и старалось подобраться поближе к птице. Спасателю ПСС пришлось тяжелым инструментом отбивать птицу от льдины, а потом осторожно ползти к набережной, так как лед у края был совсем хрупкий, - рассказывают детали спасения в группе «Кошкиспас» во «Вконтакте».

После этого птицу подняли на берег в сачке вместе с несколькими килограммами льда. Чуть позже ее отогрели в ванной. Слава богу, крылья и ноги чайки не пострадали. Спасатели оптимистично настроены на ее возвращение в природную среду после реабилитации в клинике.