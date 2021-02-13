Вылет самолета «Петербург - Москва» задержали в Пулково из-за снегопада в столице

В Пулково возможны задержки рейсов в Москву. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Пулково задержали вылет самолета сообщением «Санкт-Петербург – Москва» утром субботы, 13 февраля 2021 года. Все из-за мощного снегопада, который обрушился на столицу. Местные аэропорты пока не справляются со всей нагрузкой. В Пулково оперативно ответили на вопрос «Комсомолки» про задержку рейса.

- Сегодня, 13 февраля, аэропорт Пулково работает в штатном режиме. При этом, по данным на 11:00, задержан вылет одного рейса в Москву. Причиной задержки стали метеоусловия в столице. С пассажирами рейса работают представители авиакомпании. В течение дня возможны изменения в расписании московских рейсов, - отметили в Пулково.

Добавим, что статус своего рейса пассажиры петербургской воздушной гавани могут уточнить на онлайн-табло аэропорта, в справочной или колл-центрах авиакомпаний.

Кроме этого, судя по онлайн-табло, в Пулково задержан рейс в Сочи.