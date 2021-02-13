13 февраля Санкт-Петербург оказался на окраине снежного циклона

Санкт-Петербург оказался на окраине снежного циклона в субботу, 13 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ведущий синоптик Центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о прогнозе погоды на 13 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге. По словам специалиста, Северная столица оказалась на окраине достаточно активного снежного циклона, который сейчас «поставляет» осадки в центр европейской части России. Чего только стоит ситуация в Москве – на столицу обрушились 68% от месячной нормы снега. В городе на Неве ситуация куда спокойнее.

- В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от -9 до -11 градусов по Цельсию, а по области от -9 до -13, местами до -18. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы, - написал Михаил Леус в своем Facebook.

К слову, из-за непогоды в Москве сегодня в Пулково не исключают задержку некоторых рейсов.