Участников Лыжни России-2021 в Петербурге умилили спортсмены-карапузы

Милые малыши пробежали 200 метров на "Лыжне России-2021" в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге стартовала «Лыжня России-2021». В этот раз спортсмены собрались в Парголово на территории спортшколы. Участников забега умилили малыши-детсадовцы, для которых тоже организовали отдельную дистанцию. Правда, «карапузам» доверили бежать только 200 метров, чтобы они не перетрудились.

Победили - все! Фото: Артем КИЛЬКИН

- Малышей всячески поддерживал на протяжении всей трассы их родные. Кто-то падал, но все равно с задором поднимался и «топал» до конца. На пьедестал зашли почти все в итоге, - делится впечатлениями корреспондент «КП-Петербург».

Коньком детсадовцы, естественно, не бежали. Но классикой даже милее! Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавим, что в программу гонки включили дистанции на 10 и 5 километров для взрослых. Кроме этого отдельный старт организовали для профессиональных спортсменов. Стоит отметить и то, что в гонках вновь участвуют ветераны спорта – например, олимпийские чемпионы Любовь Мухачева и Дмитрий Васильев.