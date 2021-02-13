Незнакомец жестоко изнасиловал 47-летнюю женщину в садовом домике в Петербурге

В Петербурге незнакомец напал на безработную женщину и жестоко изнасиловал ее. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Незнакомец ворвался в садовый домик в поселке Понтонный, что находится в Колпинском районе Санкт-Петербурга, и жестоко изнасиловал там 47-летнюю женщину. Все произошло утром 12 февраля. Женщина не успела ничего понять, поскольку злоумышленник тут же ударил ее по голове. Она потеряла сознание. Что было потом, медики поняли по страшному диагнозу.

- У женщины выявили закрытой черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, выпадение прямой кишки, а также множественные ссадины и гематомы верхних и нижних конечностей. Известно, что она безработная и житель Брянской области, а садовый домик – обычный самострой на Вознесенском шоссе. Сейчас состояние женщины уже удовлетворительное, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

По горячим следам оперативники задержали 27-летнего уроженца Узбекистана, который прописан в Москве и сейчас нигде не работает. С места преступления изъяты необходимые улики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.