Житель Купчино на протяжении пяти лет развращал несовершеннолетнюю падчерицу

Житель Купчино обвиняется в развращении 16-летней падчерицы на протяжении 5 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Купчино совершал развратные действия сексуального характера в отношении своей 16-летней падчерицы на протяжении пяти лети. Впервые он начал домогался девочки, когда ей было 11. Мать ребенка живет с безработным любовником. Сама девочка пока находится в школе-интернате. О наклонностях отчима она решилась рассказать своему классному руководителю в социальном учреждении.

- Любопытно, что семья не состояла на учете в ОДН. После жалобы девочки, воспитательница обратилась в полицию. По месту жительства отчима выехала опергруппа. Его быстро задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сейчас он в отделении полиции, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что отчима девочки ранее судили за грабеж. Однако его освободили от условного наказания и испытательного срока постановление Госдумы от 26 мая 2000 года.