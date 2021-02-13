Пьяный петербуржец случайно сдал своих друзей-хулиганов, стрелявших из автомата в парке Александрино

Хулиганы стреляли из автомата в парке Александрино в Кировском районе. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В ночь на 12 февраля трое хулиганов решили не только выпить, но и пострелять возле жилых домов и в парке Александрино, который находится в Кировском районе Санкт-Петербурга. Компания с бутылками и автоматами перебудила чуть ли не весь район, но прибывшие на место полицейские обнаружили их не сразу, потому что те успели скрыться. Однако волей случая один из хулиганов все-таки попался в руки правоохранительных органов спустя пару часов, потому что он сел пьяным за руль.

- У дома №137 на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Рено Каптюр» под управлением 27-летнего Германа, работающего мойщиком в клининговой компании. Из-за состояния алкогольного опьянения мужчину доставили в местный отдел полиции и привлекли к административной ответственности. В ходе дальнейшего разбирательства в телефоне у Германа обнаружилось видео, где его знакомый стреляет в воздух в парке, - рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас полицейские ищут, где прячутся стрелок и третий участник инцидента. Только тогда решится судьба незадачливых весельчаков.