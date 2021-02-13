Смольный выделил 2 млрд рублей на реставрацию больше 60 исторических зданий в Санкт-Петербурге

2 млрд рублей уйдут в 2021 году на реставрацию более 60 объектов культурного наследия в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный сообщил о грядущей в 2021 году реставрации более 60 объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге. На эти цели из городского бюджета выделили больше двух миллиардов рублей. Рабочие будут приводить в порядок не только фасады зданий-памятников, но и интерьеры в некоторых из них.

- Несмотря на трудности, наш город будет продолжать реставрацию исторических зданий. Петербургская реставраторская школа обладает большим опытом. Все работы и впредь должны проводиться на высоком качественном уровне, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в число зданий, которые отреставрируют в текущем году, попали Казанский собор, Гатчинский дворец, лютеранский храм Святой Екатерины, памятник Николаю I, а также здание Министерства народного просвещения на улице Зодчего Росси.