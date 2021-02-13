Главы МИД России и Финляндии встретятся 15 февраля в Санкт-Петербурге

Сергей Лавров встретится с главой МИД Финляндии 15 февраля в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится со своим финским коллегой в понедельник, 15 февраля, в Санкт-Петербурге для обсуждения ряда важных политических и экологических вопросов. Кроме того, ожидается, что Пекка Хаависто встретится с властями Северной столицы и Ленобласти. Также стороны затронут вопрос и об открытии границ, но в Финляндии сразу предупреждают, что для этого нужно, чтобы достаточное число россиян привились от злополучного коронавируса.

- Главы министерств иностранных дел России и Финляндии обсудят сотрудничество стран друг с другом в сферах охраны окружающей среды, ядерной безопасности, а также вопросы подготовки к грядущему председательству России в Арктическом совете. Кроме этого в повестке дня значатся двусторонние задачи между соседями, - ранее сообщили в пресс-службе МИД Финляндии.

Добавим, что визовый центр Суоми в Северной столице уже несколько дней принимает документы от россиян для оформления вида на жительство в Финляндии. Это как раз один из способов попасть в соседнюю страну во время пандемии.