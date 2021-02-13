Полиция проверила больше 1 тысячи школ Петербурга и Ленобласти из-за паникующей москвички

Лжеминер грозился взорвать тысячи школ по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция обследовала вдоль и поперек больше 1 тысячи школ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за паники жительницы Москвы. Она позвонила по номеру 02 и рассказала, что ее дочери, ученице четвертого класса, пришло подозрительное видео в соцсети Likee. В нем было сказано, что в России якобы взорвутся 20 тысяч школ. Гражданка испугалась и решила сообщить в полицию. Там угрозу тоже восприняли всерьез и организовали масштабную проверку.

- Осмотрено 1089 школ и прилегающих территорий, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась. Задействовано 322 сотрудника ОВД. Пока неизвестно, правду ли говорила женщина про эту историю с дочерью, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что полиция возбудила уголовное дело по статье за ложное сообщение об акте терроризма. Виновнику грозит от трех до пяти лет колонии.