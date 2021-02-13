В Петербурге молодой пасынок зарезал отчима в приступе ненависти

Молодой пасынок убил отчима из-за ненависти в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 24-летний пасынок зарезал своего отчима из-за ненависти. Все произошло вечером 11 февраля в квартире одного из домов на проспекте Маршала Жукова. Спустя час домой вернулась жена погибшего и, собственно, родная мать предполагаемого убийцы. Сначала она увидела на полу следы крови, а затем шла по следам и обнаружила убитого 43-летнего супруга. Женщина тут же позвонила в полицию. Подозрения пали на сына.

- Поздней ночью следующего дня сотрудники МВД задержали пасынка, который слонялся по улице Костюшко. Установлено, что во время внезапно возникшей ссоры он, исходя из неприязненных отношений, убил отчима ножом. Сейчас подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Теперь пасынку грозит от 6 до 15 лет колонии. К слову, ранее его уже неоднократно судили.