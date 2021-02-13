Четверть петербуржцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В коронавирусных стационарах Петербурга 25% больных - тяжелые. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ровно четверть петербуржцев, лежащих в коронавирусных стационарах на 13 февраля 2021 года, находятся в тяжелом состоянии. Об этом говорится в свежем отчете Межведомственного городского координационного совета по борьбе с COVID-19. При этом даже в пик пандемии в Северной столице, который пришелся на прошлогодний декабрь, тяжелобольных пациентов было меньше – 23,1%.

- На аппарате искусственной вентиляции легких сейчас находятся 260 человек в стационарах. Тяжелобольных коронавирусом сейчас 25%. Всего в стационарах развернуто 10 650 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями, среди которых свободны 4652 места, это 43,7%. С понедельника, 15 февраля, к плановой работе вернутся еще три федеральных стационара и часть Детской больницы №5 имени Филатова, - содержится в новом отчете Совета.

Добавим, что в городе снизилось число суточных госпитализаций. В Смольном говорят об улучшении эпидситуации.