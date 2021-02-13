11,5 тысячи петербуржцев привились от коронавируса за сутки, что стало рекордом

Больше 11 тысяч петербуржцев сделал вакцину от коронавируса за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки 11 663 петербуржца привились от коронавируса, что стало абсолютным рекордом за все время пандемии. Однако темпы вакцинации растут ежедневно, поэтому новые высокие показатели не за горами.

- За пятницу, 12 февраля, в Северной столице привили первой дозой «Спутника V» 9274 человека, а второй – 2389. Губернатор дал указание усилить подготовку пунктов вакцинации к росту количества вакцинируемых, - передает пресс-служба Смольного.

Власти ожидают, что в ближайшие дни в городе в разы увеличится число тех, кто будет делать второй компонент вакцины. По предварительным подсчетам, это около 10 тысяч привитых за сутки. Не исключается и рост количества вакцинируемых первой дозой, тем более что скоро откроются новые прививочные медпункты.

Добавим, что за все время пандемии в Петербурге привили 153 767 человек, из которых 34 256 полностью закончили цикл вакцинации.