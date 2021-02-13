Коммунальщики очистили от снега больше 5 тысяч крыш домов за февраль в Санкт-Петербурге

Смольный проверил ход очистки крыш от снега и наледи в Санкт-Петербурге. Фото: Жилком СПб

Больше 5 тысяч крыш жилых домов полностью очистили от снега за февраль в Санкт-Петербурге. За это отвечают коммунальщики управляющих компаний. Помимо этого рабочие очистили около 10 тысяч раз карнизные свесы и водосточные трубы от льда и снега. Ежедневно больше тысячи кровельщиков следят за безопасностью крыш.

Больше тысячи кровельщиков ежедневно следят за крышами жилых домов. Фото: Жилком СПб

Глава городского Жилищного комитета и его заместитель проверили, насколько хорошо коммунальщики выполняют свои обязанности в 9 районах: Красносельском, Василеостровском, Кировском, Петроградском, Адмиралтейском, Центральном, Невском, Красногвардейском и Фрунзенском.

- Уборочные работы 13 февраля выполняли 6653 дворника, 497 единиц уборочной техники, 541 единиц средств малой механизации. За прошедший день было использовано 377 тонн противогололедных материалов, - рассказали в пресс-службе Жилкома.