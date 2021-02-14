Погода в Санкт-Петербурге: 14 февраля 2021 года будет снежным и с северным ветром

"КП" узнала все про погоду в Санкт-Петербурге на 14 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала погоду в Санкт-Петербурге на День влюбленных, 14 февраля 2021 года. Ночью и утром в Северной столице пойдет небольшой снег, который усилится днем, но только местами. Синоптики и спасатели МЧС предупреждают автомобилистов и пешеходов о традиционной гололедице.

- Ветер ночью северо-восточный, северный слабый, а днем северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -14 до -16 градусов по Цельсию. Днем столбик термометра покажет от -10 до -12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - рассказали специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В общем, погода вполне располагает к прогулкам и активному отдыху. Как, например, накануне – когда в городе с размахом прошла «Лыжня России 2021», в которой участвовал и стар и млад.