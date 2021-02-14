Компанию настойчивых торговцев фильтрами для воды задержали в Луге

Установка фильтра для воды обошлась женщине в 21 900 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шайку предполагаемых мошенников, разводивших пенсионеров на деньги при помощи фильтров для воды, задержали в Луге Ленинградской области. Подозрение настойчивые молодые люди «из Водоканала» вызвали у очередной жертвы – 74-летней жительницы дома на улице Красной Артиллерии.

– В квартиру пенсионерки пришли двое мужчин и женщина, представились сотрудниками водоснабжающей организации и установили фильтр для воды за 21 900 рублей, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Женщина поняла, что ее обманули – настойчиво убедили установить ненужный прибор по явно завышенной цене, – и обратилась в полицию.

Операция по поимке нечестных торговцев развернулась прямо во дворе бабушки в минувший четверг, 11 февраля. Там полиция остановила трех мужчин 25-34 лет и 23-летнюю женщину. Все четверо оказались не сотрудниками Водоканала, а менеджерами коммерческой фирмы, которая выбрала для продвижения товара такой вот сомнительный стиль.

На ушлых менеджеров уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полиция разыскивает других обманутых покупателей. Если вы недавно приобрели фильтр для воды или другой дорогостоящий товар у кого-то из людей на этом видео – звоните по номерам 02 или 112.