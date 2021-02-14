Фура застряла под железнодорожным мостом на Боровой улице

Железнодорожный мост над Боровой – коллега «моста глупости». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Разноцветная фура с надписью про веселую уборку на кузове весело «убралась» под железнодорожный мост над Боровой улицей. Встреча габаритного авто и моста произошла вчера, 13 февраля, около половины десятого вечера.

– На Боровой под железнодорожным мостом крепко застряла фура, – написал в сети очевидец Антон. – Не рассчитал габариты.

Пользователи сети подытожили, что «чтобы рассчитать, надо уметь считать», добавив, что водитель просто ехал по навигатору, не отвлекаясь на дорогу. Впрочем, некоторые автолюбители заподозрили, что водитель «Камаза» надеялся на запас по высоте, ведь многие мосты имеют такой люфт. Однако в этом случае знак «3,5 метра» оказался неумолим.

Кстати, железнодорожный мост над Боровой – коллега «моста глупости» (развязки Софийской, Ленсоветовской дорога и улицы Труда), который в середине января отметил свой очередной юбилей: переправа поймала 200-ю «Газель».