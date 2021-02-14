19 450 петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

За сутки три волонтера-медика, которые помогали в двух поликлиниках, обзвонили 60 ковидных больных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последними цифрами битвы с коронавирусом в Санкт-Петербурге поделился Смольный. За минувшие сутки, по данным на 10:00 14 февраля, на коронавирус обследовали 19 450 жителей города на Неве.

– За сутки обработано 3134 вызова по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, – сообщают в администрации. – С октября зарегистрирован 1351 петербургский волонтер, прошли обучение и аккредитацию 1134 человека.

За последние четыре месяца пандемии гуманитарную помощь получили уже 167 516 петербуржцев: продуктовые наборы волонтеры везут пожилым, одиноким и малообеспеченным многодетным.

Набирает обороны проект «Помоги врачу». За сутки три волонтера-медика, которые помогали в двух поликлиниках, обзвонили 60 ковидных больных, сидящих в домашней изоляции, а еще у 80 человек – посетителей поликлиник – проверили температуру.