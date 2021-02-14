Проезд в тоннеле дамбы Санкт-Петербурга ограничат из-за ремонта

Чтобы ввести в тоннель ремонтную технику, движение ненадолго могут перекрывать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ремонт ограничит движение в тоннеле петербургской дамбы. Измененный режим проезда в тоннеле под судопропускным сооружением С-1 введут уже завтра, 15 февраля.

– Для регламентных и ремонтно-восстановительных работ в тоннеле вводим временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам, – предупреждают в Дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

График ограничения будет следующим: в понедельник и вторник, 15 и 16 февраля, ремонт затронет транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо); в среду и четверг, 17 и 18 февраля, работать будут на Невской стороне (внутреннее кольцо).

Ограничение будет с оговоркой. Чтобы ввести в тоннель ремонтную технику или вывести ее из него, движение могут и останавливать полностью. Но такие перекрытия не продлятся дольше 10 минут, уверяют на КЗС.