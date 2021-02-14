Бизнесмен открыл стрельбу после конфликта в ночном клубе

К тому моменту предприниматель был изрядно пьян и даже успел подраться. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Опять стрельба на улицах Петербурга. На сей раз она раздалась ранним субботним утром, 13 февраля, на улице Чудновского, возле ночного клуба. Оружие пустил в ход 32-летний гендиректор одной фирмы-перевозчика города на Неве. Незадолго до этого он поспорил с 36-летней администратором увеселительного заведения.

– В результате словесного конфликта с администратором клуба мужчина из своего травматического пистолета произвел несколько выстрелов в воздух, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По всей видимости, за несколько минут до выстрелов мужчину попросили покинуть заведение. К тому моменту он был изрядно пьян и даже успел подраться (об этом свидетельствовали повреждения на лице, на которые обратили внимание прибывшие полицейские).

В итоге стрелка обезоружили и задержали на месте. У него изъяли травматический пистолет Grand Power. На предпринимателя готовятся завести уголовное дело. К слову, по данным источника «Комсомолки», в юности он уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с ограблением.