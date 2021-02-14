Елизавета Туктамышева выстрелила из пушки Петропавловки

Елизавета призналась, что на площадку с орудиями Нарышкина бастиона она поднялась впервые. Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Необычный полуденный выстрел прозвучал в центре Санкт-Петербурга 14 февраля: сегодня орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости загромыхали в честь первого чемпионата мира по фигурному катанию на коньках, который прошел в Петербурге, на катке Юсуповского сада, в январе 1896 года.

Миссию выстрелить из пушки Петропавловки в день 125-летия мирового фигурного катания доверили чемпионке мира и Европы по этому завораживающему виду спорта Елизавете Туктамышевой.

Елизавета призналась, что на площадку с орудиями Нарышкина бастиона она поднялась впервые.

– Оглушило, конечно, – отметила спортсменка после громкого выстрела орудий. – Но эмоции потрясающие!

Почти весь процесс чемпионка записала на камеру своего телефона, чтобы позднее поделиться эмоциями с подписчиками.

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