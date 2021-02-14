Ночью в Ленобласти обещают 30-градусный мороз

И отступят морозы и во вторник, и в среду наступающей рабочей недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Морозная ночь ожидает Ленинградскую область: в предстоящее темное время суток столбик термометра упадет в некоторых районах региона до минус 30 градусов.

– На западе области ночью – 15-20 градусов мороза, местами до 23 градусов. На востоке региона – 20-25 градусов, местами до 30, – предупреждают в ГУ МЧС по Ленинградской области. – Днем воздух прогреется до 8-13 градусов, на востоке – до 18 градусов. Небольшой снег, на дорогах – гололедица.

Во вторник, 16 февраля, в 47 регион придет слабая метель. Не потеплеет и к среде, 17 февраля: ночная температура продолжит держаться на уровне 16-28 градусов, в зависимости от района.

В Петербурге ночью обещают не многим теплее, до 23 градусов. Зато днем в понедельник город прогреется до 8-10 градусов ниже нуля. Ночь прогнозируют снежной, а вот днем синоптики сулят нам переменную облачность.