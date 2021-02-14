Бетономешалка едва не улетела в Неву в Санкт-Петербурге

К счастью, емкость с быстросхватывающимся грузом осталась при тягаче, а не улетела в реку. Фото: Скриншот с видео

Габаритное авто чуть не оказалось в Неве сегодня, 14 февраля, около 13 часов дня. На Октябрьской набережной в районе дома №36 опрокинулась бетономешалка.

– «КамАЗ»-бетономешалка опрокинулся набок, – сообщил «Комсомолке» очевидец Дмитрий. – Бетономешалка была груженая, из цистерны даже вытекло немного цемента. Я еще подумал, что теперь с ней будет сплошной геморрой: тяжелая, трудно поднять, еще и цемент застынет, а потом его надо удалять.

К счастью, емкость с быстросхватывающимся грузом осталась при тягаче, а не улетела в реку. Иначе бетономешалка пробила бы ограждение и просто ушла бы на дно. Но и в таком случае пришлось сильно постараться, чтобы вновь поставить груженую машину на колеса: для этого задействовали сразу два подъемных крана.

А вот на дорожной ситуации инцидент никак не сказался. Бетономешалка и краны заняли крайнюю полосу в не самом загруженном участке набережной.