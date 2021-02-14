Две петербургских школьницы с коронавирусом сбежали из больницы из-за запрета курить в палате

После попытки покурить в инфекционном боксе и предупреждения девушки сбежали через окно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу две девочки-подростка с «ковидом» сбежали из Детской больницы №5 имени Филатова в субботу, 13 февраля. Обе покинули больничные стены через окно.

Первая школьница исчезла из палаты утром. 14-летняя девушка поступила в больницу с коронавирусом еще 29 января из социального центра реабилитации в Московском районе.

В обед обнаружили пропажу 15-летней жительницы Кронштадта, которая лечилась от ковида в клинике с 31 января.

– Подростки из неблагополучных семей, – сообщили «Комсомолке» в аппарате Уполномоченного по права ребенка в Санкт-Петербурге. – Находясь в больнице, они нарушали режим, а после попытки покурить в инфекционном боксе и предупреждения сбежали через окно.

По словам родителей, вторая девочка уже добралась до дома. Нашлась и первая, но возвращаться в социальный центр она не хочет, поэтому коротает время у друзей.