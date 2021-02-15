Жительница Ленобласти спасла совенка от стаи ворон

Жительница Тихвинского района спасла совенка от злобных ворон Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области женщина спасла совенка от стаи агрессивных ворон. В воскресенье, 14 февраля 2021 года, жительница Тихвинского района заметила множество птиц, которые кружили над деревом и нападали на беззащитную сову. Женщина разогнала хулиганок и забрала побитую птицу к себе домой.

- Черно-белые хулиганки повредили малышу крыло, - рассказала девушка.

Сова оказалась без сил, поэтому не сопротивлялась, когда женщина несла ее домой. Там она накормила птицу индейкой. Поискав в интернете, выяснила, что спасенная ей птица - воробьиный сыч. Сама птичка уселась на люстру под самый потолок, чтобы лучше осматривать свое новое жилье.

Сейчас спасительница ищет знающих орнитологов, которые помогут выходить птицу и отпустить ее на волю. Пользователи сети посоветовали девушке обратиться в центр "Сирин", который как раз занимается помощью диким птицам.