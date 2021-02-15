Троих парней задержали за стрельбу в центре Петербурга в День всех влюбленных

Полиция Петербурга задержала троих участников хулиганской стрельбы из охолощенного оружия в центре города / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Вечером в самый романтический день в году, День всех влюбленных, жители Центрального района Санкт-Петербурга услышали звуки выстрела. В 21:21 часов в воскресенье, 14 февраля 2021 года, в полицию поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что у парка на улице Черняховского трое мужчин стреляют из автомата по бутылкам, чем пугают местных жителей.

- Заявитель пояснил, что после стрельбы, мужчины положили оружие в багажник автомобиля "Хендай" и уехали. Для поимки хулиганов полиция объявила план "Перехват", - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

На поимку стрелков были ориентированы все наружные наряды, поэтому хулиганов поймали быстро. В 21:40 у дома по улице Черняховского был обнаружен разыскиваемый автомобиль. Чуть позже правоохранители задержали троих 20-летних парней, которых доставили в отдел полиции.

Все молодые люди нигде не работают. В багажнике машины был обнаружен охолощенный автомат и предмет, похожий на пистолет. Изъятое направленно на экспертизу.

В отношении стрелков возбуждено уголовное дело. Сейчас они ожидают меру пресечения.