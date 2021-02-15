Петербург вошел в тройку лидеров с высоким уровнем жизни

Петербург вошел в топ-3 городов с высоким уровнем жизни Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург занял первые строчки рейтинга среди городов с самым высоким уровнем жизни по итогам 2020 года. Топ лучших был составлен экспертами "РИА" на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина и других открытых источников.

- При расчете проанализированы 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, - рассказали в издании.

Так, Петербург занял вторую строчку в рейтинге, уступив первенство лишь Москве. Также в тройку лидеров вошла Московская область.

Ленинградская область тоже не отстала, заняв в топе седьмое место.