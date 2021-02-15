Мужчина жестко избил посетителя бара в центре Петербурга

Полиция задержала мужчина, избившего посетителя бара в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жесткая драка произошла в одном из баров в центре Санкт-Петербурга. В ночь на воскресенье, 14 февраля 2021 года, двое мужчин отдыхали в заведении, расположенном на улице Константина Заслонова. Они общались и выпивали долго, до самого утра. К 5 часам градус был настолько повышен, что между собутыльниками начался спор, который перерос в рукоприкладство.

- В 05:20 часов 14 февраля в полицию поступило сообщение о драке в баре. Прибывшие на место правоохранители задержали 32-летнего безработного мужчину, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что мужчина руками и ногами избил 29-летнего посетителя, с которым вместе распивал алкоголь. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции, в его отношении составлен административный протокол о мелком хулиганстве, однако сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.