Труп в мешке нашли в Петроградском районе Петербурга

Труп в мешке нашли на Сытнинской улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петроградского района разбирается в смерти 59-летнего мужчины, труп которого нашли 14 февраля в квартире на Сытнинской улице. На теле жертвы были обнаружены множественные травмы, а труп оказался частично упакован в черный мешок.

- 14 февраля, в 21:44 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире дома №14 по Сытнинской улице убит сожитель его матери, - пишет «Мойка 78».

Известно, что погибший мужчина был прописан в Металлострое, но периодически жил в данной квартире вместе с хозяйкой жилья. В нанесении смертельных побоев - на теле погибшего нашли сочетанную травму головы, переломы ребер грудной клетки и множественные гематомы - подозревают 49-летнего жителя Петербурга. Его ищут.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшего.