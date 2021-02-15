Радужное гало появилось в небе над Петербургом утром 15 февраля

Солнечное гало осветило Петербург утром 15 февраля Фото: СОЦСЕТИ

Утро понедельника, 15 февраля 2021 года, в Санкт-Петербурге началось с сильного мороза и яркого солнца. Из-за низкой температуры в небе над городом появилось красивейшее явление - гало. Радужную дугу можно было отчетливо увидеть в 8-9 часов утра. Фотографиями красоты петербуржцы поделились в соцсети.

- Эффект гало в виде радуг, - подписал Дмитрий Улиткин снимки.

Эффект гало появляется в морозные дни Фото: СОЦСЕТИ

В этот раз гало порадовало горожан ярким оранжевым светом. Такого давно не было видно в Петербурге.

Напомним, что гало - атмосферное явление, которое появляется вокруг Солнца и Луны, а иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Типов гало очень много. Оно возникает благодаря ледяным кристаллам в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 километров.

Предыдущий раз гало в виде радуги петербуржцы видели 7 февраля.