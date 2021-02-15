Более 12 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за минувшие сутки

Еще 12 тысяч человек обследовали а коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чуть более 12 тысяч человек прошли обследование на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки. Это вдвое меньше, чем бывает обычно в будние дни. Данные на утро понедельника, 15 февраля, приводит городской Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 241 человека. Обработано 2569 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, городские волонтеры выполнили 5241 заявку на помощь нуждающимся в ней одиноким и пожилым петербуржцам. Оставить заявку на оказание помощи можно по номеру 8-800-200-34-11.

Также незащищенным категориям жителей была доставлена гуманитарная помощь. Всего с октября 2020 года 168 378 человек из числа малообеспеченных горожан получили продуктовые наборы.