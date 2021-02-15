Пожар произошел в общежитии в Московском районе Петербурга

В общежитии в Московском районе Петербурга произошел пожар Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром в понедельник, 15 февраля 2021 года, произошел пожар в общежитии ЗАО "Трест Ленгазтеплострой", расположенном в Московском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 10:20 часов. Спасатели немедленно выехали на место.

-Пожар произошел в доме 11 по Яковлевскому переулку. Из-за сложности ему был присвоен ранг №1, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Само здание общежития пятиэтажное размером 60 на 20 метров. Возгорание произошло на втором этаже в комнате площадью 15 квадратных метров. К моменту приезда спасателей огонь успех охватить 5 "квадратов" комнаты.

Из общежития были эвакуированы 55 человек. Сообщается, что в результате пожара пострадавших и погибших нет. Сейчас на месте работаю спасатели. Причины возгорания пока неизвестны, это будет установлено экспертами после завершения работ.