Еще 1093 человека заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге, 49 - умерли

Число новых случаев "ковида" продолжает снижаться. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге продолжает снижаться количество новых случаев коронавируса. Так, на утро 15 февраля специалистами зафиксировано 1093 случая заражения «ковидом». Это еще чуть меньше, чем в последние дни.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели 354 196 человек. Из них 269 203 выздоровели (+1497 за сутки) и 10 512 умерли (+49), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Впрочем, такие показатели могут быть следствием снизившегося числа тестов на наличие коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование прошел 12 241 петербуржец.

В активном состоянии болезни сейчас находится 74 481 пациент. Это вдвое меньше, чем на пике второй волны коронавируса. Сейчас она идет на спад и специалисты надеются на снятие большинства ограничений уже к лету, но все может обернуться и в другую сторону, поэтому расслабляться пока не стоит.

Носить маски и перчатки придется еще долго.