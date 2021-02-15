Труп мужчины азиатской внешности нашли в машине скорой помощи у морга

Тело неизвестного мужчины нашли в машине скорой у морга в Пушкине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Пушкинского района Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства смерти молодого мужчины азиатской внешности, труп которого нашли в самом логичном месте - внутри у морга. Тело лежало в машине скорой помощи. Тем не менее, по факту произошедшего начата проверка.

- 14 февраля поступило сообщение от службы «03» о том, что в городе Пушкин у морга по адресу Госпитальная улица /72 в машине скорой помощи обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 35-38 лет, азиатской внешности, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Известно, что умерший был одет в темную футболку, спортивные черные штаны и черные же кроссовки. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружилось. Труп был направлен в морг, у которого его и нашли. Точные причины летального исхода покажет вскрытие.

Личность мужчины и обстоятельства его нахождения в машине скорой помощи устанавливает полиция.