Петербургский туроператор заплатил почти 100 тысяч рублей клиенту за испорченный отдых в пятизвездочном отеле

Житель Пскова отсудил 96 тысяч рублей у петербургской турфирмы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Пскова сумел отсудить компенсацию за испорченных отдых у петербургской компании. Причем отпуск состоялся еще в 2019 году, но до логического завершения дело дошло только сейчас.

- Взыскатель заключил договор об оказании туристических услуг, предметом которого являлось путешествие в Турцию, в Анталию с 14 по 24 июня 2019 года в пятизвездочный отель по системе «все включено». Проблемы начались сразу же: в номере не было полотенец и туалетной бумаги. Из розеток торчали оголенные провода, в душевой кабине не закрывались дверцы, имелся грибок, а мебель была в разбитом состоянии, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Телефон, телевизор, кондиционер и холодильник в номере не работали в принципе. А еду обиженный турист описал как скудную, со скорлупой в яичнице и перьях на жареной курице. Ужин подавали не всегда, а три дня из десяти туристы сидели без электричества и воды.

Позднее оказалось, что отель 5* оказался звездным лишь формально - сертификации он не имел.

Суд встал на сторону туриста и взыскал с туроператора 96 тысяч рублей. А приставы помогли из получить.