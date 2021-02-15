Более 140 тысяч кубов снега вывезли из Петербурга за неделю

За неделю из Петербурга вывезено более 140 тысяч кубов снега Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По сравнению с прошлым годом, зима 2020-2021 в Санкт-Петербурге выдалась снежной. С 8 по 14 февраля 2021 года в городе выпало более 6 сантиметров снега. Всего за неделю службы вывезли из города более 140 тысяч "кубов" снега.

- Самый большой объем работ был выполнен в понедельник и четверг: в эти дни на пункты приема ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" было доставлено по 23 тысяч кубометров, - рассказали в комитете по благоустройству города.

Всю минувшую неделю городские дороги круглосуточно расчищали от снега и подметали в среднем 950 единиц техники, на уборку улиц днем выходило порядка 1200 дворников, ночью – 330. На борьбу с наледью и гололедом было потрачено 11,7 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Утром 15 февраля уборка улиц продолжилась. В городе уже работаю 966 единиц техники и 1244 работника ручного труда. Помимо этого, бульвары, аллеи, дорожки в парках и скверах приводят в порядок еще 115 машин и 580 специалистов.