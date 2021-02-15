Водитель снегохода провалился под лед на Ладожском озере

Снегоход провалился под лед на Ладожском озере в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области произошла трагедия на Ладожском озере. Днем в воскресенье, 14 февраля 2021 года, колонна снегоходов двигалась по льду недалеко от поселка Черемухино в Приозерском районе. Все были уверены, что лед толстый, ведь в области долгое время стояли сильные морозы. Однако один из снегоходов все же ушел под воду.

- Инцидент произошел днем 14 февраля в 3,5 километрах от поселка Черемухино. Мужчина ехал в составе колонны. Попутчики попытались оперативно достать его, но не вышло, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Мужчина целый час провел в холодной воде, пока его пытались достать люди, находившиеся рядом. Увы, спасателей он не дождался и скончался от переохлаждения.

Тело погибшего достали сотрудники дежурной смены ПСО Приозерска. Они добрались до места происшествия на воздушной подушке.