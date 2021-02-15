Петербургская детская больница имени Филатова возобновила прием пациентов по хирургическому профилю

Детская городская больница Филатова с 15 февраля возобновила прием пациентов по хирургическому профилю Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все больше медицинских учреждений Санкт-Петербурга возвращаются к обычной работе на фоне снижения интенсивности распространения коронавируса. Так, в понедельник, 15 февраля 2021 года, детская городская больница имени Филатова возобновила прием пациентов по хирургическому профилю.

- 198 коек перепрофилированы на прием больных по профилю гинекология, травматология, отоларингология, хирургия. К сегодняшнему дню закончены все необходимые мероприятия, предписанные Роспотребнадзором для обеспечения безопасности пациентов и сотрудников больницы, - рассказали в комитете по здравоохранению.

Тем не менее, больница имени Филатова продолжит оказывать помощь пациентам с коронавирусом. В стационаре для этого сохранены 362 койки. Они располагаются в инфекционных боксированных отделениях стационара, находящихся в другом крыле здания, что обеспечивает изоляцию и разделение потоков пациентов.