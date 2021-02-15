Петербуржец слепил из снега Ростральную колонну

Петербургский пенсионер слепил из снега Ростральную колонну Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Уже много лет подряд пенсионер из Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин радует соседей по двору дома на Ланском шоссе снежными скульптурами. То создаст копию Спаса на Крови, то Исаакиевского и Петропавловского соборов. В феврале 2021 года Владимир создал новый шедевр - Ростральную колонну. В понедельник, 15 февраля, мастер рассказал "КП-Петербург" о том, как создает свою зимнюю сказку.

- Я хотел сначала сделать Спас на Крови, но побоялся, что не успею все башенки вырезать до весны. Я ж не знаю, что там за погода будет - вдруг дожди. Потому решил сделать колонну. Уже почти закончил. Так размахнулся, что она выше меня получилась. Думаю еще свечку наверх поставить. Все магазины обошел, пока не нашел подходящей, - рассказал Владимир Кузьмин.

Двор на Ланском мужчина украшает уже шестой год подряд Фото: Алина ЧЕМЕРИС

За шесть лет, что Владимир занимается свои увлечением, двор на Ланском стал настоящей местной достопримечательностью. Зимой сюда часто заглядывают и местные жители, и горожане из других районов, чтобы полюбоваться красотой и восхититься мастерством мужчины.