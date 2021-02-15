Резкое похолодание и ухудшение дорожных условий ждут в Ленобласти

Водителей предупредили о морозах и сложной обстановке на дорогах в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредили о сильных морозах и сложной дорожной обстановке. Специалисты ФКУ Упрдор "Северо-Запад" рассказали, что с 16 по 18 февраля 2021 года в регионе ухудшится погода, поднимется сильный ветер и похолодает до минус 32 градусов.

- 16 февраля в ночные часы прогнозируется снег, местами сильный, в отдельных районах метель, ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Днем также ожидается небольшой и умеренный снег, ветер 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области составит -9-14, на востоке местами -17-22, днем -5-10 градусов Цельсия, - рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В среду, 17 февраля, снега почти не будет, однако ночью ожидаются морозы до минус 20-25 градусов, днем чуть теплее - минус 12-17 градусов. Куда холоднее будет в ночь на 18 февраля - столбики термометров покажут настоящий 32-градусный мороз.

В связи с этим подрядные организации будут работать в повышенном режиме на КАД и федеральных дорогах.