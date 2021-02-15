Морозы до -32 градусов придут в Ленинградскую область

В Ленобласти будет по очереди снежно и морозно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные морозы опять атакуют северо-западную часть России. Вслед за теплым циклоном, который синоптики ждут во вторник - он принесет сильные снегопады - Петербург и Ленинградскую область накроет холодный антициклон.

- В среду будет холодный день. Самые значительные морозы будет в ночь на четверг. В Петербурге ожидается -20...-25, а по Ленинградской области до -28...-32 градусов, - рассказал «Комсомольской правде» главный городской синоптик Александр Колесов. Но днем будет около 15...18 градусов со знаком минус в Северной столице и до -25 в Ленобласти.

Зато при морозах не будет снега, что даст дорожным службам вычистить трассы. Тем не менее, водителей уже призвали Впрочем, к выходным дням опять потеплеет до -5...-7 градусов и пойдет снег. Такая частая смена погоды ждет жителей города и области ближайшие недели полторы.

- Стоит ждать снега и морозов, - подытожил специалист.