Петербуржцы, жившие в годы блокады в Ленинградской области, смогут получить льготы

Петербург признает блокадниками жителей населенных пунктов Ленобласти, вошедших в состав города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга признают блокадниками тех нынешних жителей города, которые во время фашистской осады находились на землях Ленинградской области, позднее перешедших к городу. Из-за этого они попали в «законодательный вакуум», а положенные льготы им не платит ни один из регионов.

- В Петербурге разработана комплексная система мер поддержки ветеранов и блокадников. Но жители пригородных поселков и деревень, оказавшиеся внутри блокадного кольца, тоже защищали наш город, страдали от голода и холода. Нужно предусмотреть социальные выплаты и для них, - заявил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора Северной столицы.

Глава города отметил, что границы блокадного кольца проходили по территории Ленинграда и Ленинградской области. Но позднее границы регионов изменились – некоторые бывшие областные территории вошли в состав Петербурга, но их жители не имеют права на социальную поддержку от города.

Теперь это будет исправлено. Блокадникам положены ежемесячная денежная выплата и доплата к пенсии по инвалидности, а также бесплатный проезд в транспорте и льготный отдых в санатории.